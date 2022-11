Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt & Vermisstenfahndung

Aalen (ots)

Fellbach-Oeffingen: Auto zerkratzt

Zwischen Donnerstag und Freitag wurde ein in der Hegnacher Straße geparkter Pkw im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Öffentlichkeitsfahndung nach 84-jährigem Mann

Seit Freitagmorgen wird der 84-jährige K.H. aus seiner Wohnung in der Lessingstraße vermisst. Der demente Mann verließ vermutlich in der Nacht auf Freitag die Wohnung und befindet sich evtl. in einer hilflosen Lage. K.H. hat eine hagere Statur, graue kurze Haare und ist ca. 170 cm groß. Vermutlich ist er mit einem blauen Jogginganzug und einer hellblauen Allwetterjacke bekleidet. Auffällig sind die markanten Tränensäcke des Vermissten. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Über folgenden Link geht's zur Internetfahndung mit Lichtbild des Mannes:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/fellbach-vermisstenfahndung/

