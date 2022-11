POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressemeldungen bis 11:00 Uhr, Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Der vermisste 84-Jährige wurde am Freitagnachmittag in Stuttgart aufgefunden. Er ist soweit wohlauf. Die Fahndung nach dem Senior wurde daher zurückgenommen. Anbei die ursprüngliche Meldung von 15:31 Uhr: Fellbach: Öffentlichkeitsfahndung nach 84-jährigem Mann Seit Freitagmorgen wird der 84-jährige K.H. aus seiner Wohnung in der Lessingstraße vermisst. Der demente Mann verließ vermutlich in der Nacht ...

