Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 49-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montagabend, 21.02.2022, ist es an der Kreuzung Hardter Straße/ Gladbacher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 60-jährigen Lastwagenfahrer und einem 49-jährigen Autofahrer gekommen. Der 49-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der Autofahrer war gegen 23 Uhr von Schriefersmühle kommend auf der Gladbacher Straße in Richtung Autobahnauffahrt Holt unterwegs. An der Kreuzung Hardter Straße/ Gladbacher Straße wollte er geradeaus weiterfahren. In diesem Moment bog der ihm entgegen kommende Lastwagenfahrer nach links in die Hardter Straße ab. Trotz einer Vollbremsung konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sein Wagen kollidierte frontal mit der rechten Seite des LKW. Rettungskräfte brachten den 49-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

