POL-PDLD: Hagenbach - Durchfahrtverbot kontrolliert

Wörth am Rhein (ots) - Vermutlich in der Nacht von Montag, dem 06.06.2022, auf Dienstag, den 07.06.2022, zerstachen Unbekannte an zwei in der Speckstraße abgestellten Autos alle vier Reifen. Ein Tatverdacht besteht nicht, Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Franz Heintz Polizeiinspektion Wörth ...

