POL-PDLD: Wörth-Schaidt - Unbekannte zerstechen Fahrzeugreifen

Wörth am Rhein (ots) - Während einer Kontrolle in der Kunzendorfer Straße hielten Polizeibeamte am Mittwoch, dem 08.06.2022, um 20.20 Uhr, einen 20-jährigen Autofahrer an, bei dem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten. Ein Test wies auf den Konsum von Cannabisprodukten hin, woraufhin der 20-Jährige einräumte am letzten Wochenende einen Joint geraucht zu haben. Auch ihm wurde eine Blutprobe ...

mehr