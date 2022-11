Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos aufgebrochen - Scheibe mutwillig beschädigt - E-Scooter in der Rems - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Scheibe beschädigt

An der Sporthalle im Albert-Eise-Weg wurde zwischen Samstag und Sonntag eine Glasscheibe mutwillig beschädigt. Den Feststellungen zufolge trat ein Unbekannter gegen das Fensterglas und verursachte dabei mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen.

Weinstadt: Autos aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagmorgen, 9:30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zu einer Tiefgarage in der Pfahlbühlstraße und brachen zwei geparkte Pkw auf. Aus diesen wurden verschiedene Gegenstände gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: E-Scooter in Rems geworfen - Zeugen gesucht

In der Nacht auf den 01.11.2022 ("Halloween-Nacht") wurde ein E-Scooter von der Brücke in der Talstraße in die Rems geworfen. Bei dem Roller handelt es sich um ein Leihfahrzeug. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Sonntagnachmittag in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:20 Uhr auf einem Parkplatz in der Hungerbühlstraße einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend weiter. Am Mercedes hinterließ der geflüchtete Autofahrer Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

