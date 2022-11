Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Frau an Altkleidercontainer verstorben

Aalen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 8:40 Uhr setzte ein Passant einen Notruf ab, nachdem er am Altkleidercontainer auf dem Parkplatz der Prinz-Eugen-Halle in der Rebenstraße eine leblose Person vorgefunden hatte. Ein hinzugerufener Notarzt konnte wenige Minuten später lediglich den Tod der weiblichen Person feststellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die 26-jährige Frau in den Container steigen wollte, um Altkleider zu entnehmen. Hierbei blieb sie in der Abladeklappe des Containers stecken und konnte sich nicht mehr selbstständig aus ihrer misslichen Lage befreien. Bislang konnten keinerlei Hinweise auf eine Fremdbeteiligung am Tod der Frau erlangt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

