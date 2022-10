POL-PDNR: Betrug per WhatsApp/ Die neue Variante des Enkeltricks

Asbach (ots) - Am Donnerstagmorgen führten Polizeibeamte im Zeitraum von 07:20 bis 08:30 Uhr in der Schulstraße in Asbach Schulwegkontrollen durch. Erfreulicherweise sind bei den 22 kontrollierten Fahrzeugen lediglich an einem PKW geringe Mängel festgestellt worden. Sämtliche Kinder und Erwachsene waren ordnungsgemäß gesichert. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634/952-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei ...

mehr