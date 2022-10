POL-PDNR: Schulwegkontrolle

Puderbach (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bisher unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Urbacher Straße in Puderbach eingebrochen. Die Täter verschafften sich über das Dach Zugang zum Verkaufsraum. Dort durchsuchten sie den Kassenbereich. Sie flüchteten nach der Tat mit einer bisher unbekannten Menge an Zigaretten. Die Anzeigenaufnahme und die Spurensicherung erfolgten durch die ...

mehr