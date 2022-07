Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Männer versuchen, Fahrrad zu stehlen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 28.07.2022, gegen 21:30 Uhr, haben zwei Männer versucht, ein verschlossenes Fahrrad vor dem Rheincenter in Weil am Rhein zu stehlen. Mit einer Flex gingen die Unbekannten das Fahrradschloss an, ohne Erfolg. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Frankreich. Einer war ca. 35 Jahre alt, trug eine blaue Jacke und Hose und einen schwarzen Hut. Der zweite war jünger (ca. 20 Jahre alt) und hatte eine graue Hose und ein schwarzes Oberteil an. Geglückt dagegen ist ein Fahrraddiebstahl an der gleichen Örtlichkeit zwischen 17:10 Uhr und 17:30 Uhr. Ein E-Bike der Marke Fischer wurde trotz angebrachten Ringschlosses entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

