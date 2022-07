PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Zechpreller betrügen zwei Hotels in Assmannshausen+++Trickdiebe erbeuten Geldbörse in Idstein+++Brandstiftung in Lorch+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Zechpreller betrügen zwei Hotels in Assmannshausen, Rüdesheim-Assmannshausen, Rheinuferstraße, Dienstag, 05.07.2022 bis Donnerstag, 07.07.2022

(wie) In Assmannshausen mieteten sich in dieser Woche zwei Männer in zwei verschiedene Hotels ein und verschwanden ohne ihre Rechnung zu bezahlen. Die bisher Unbekannten checkten unter Vorlage einer Firmenvisitenkarte in zwei Hotels in der Rheinuferstraße ein. Dort nächtigten und speisten sie jeweils, verschwanden jedoch stets ohne zu bezahlen. So häuften sich Rechnungen in Höhe von circa 850 EUR an. Die Täter wurden beschrieben als 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 cm groß. Der eine war schlank, mit kurzen dunklen Haaren und trug eine blaue Kapuzenjacke mit Reißverschluss. Der zweite soll eine kräftige Figur, dunkle Haare und einen kurzen Bart gehabt haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen T-Shirt, sowie hellen Nike-Schuhen und einer weißen Basecap und einer Sonnenbrille. Die Polizei in Rüdesheim bittet unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 um Hinweise.

2. Trickdiebe erbeuten Geldbörse in Idstein, Idstein, Limburger Straße, Donnerstag, 07.07.2022, 11:45 Uhr

(wie) In Idstein erbeuteten Trickdiebe am Mittwoch eine Geldbörse in einem Supermarkt. Eine 78-Jährige war gegen 11:45 Uhr in einem Supermarkt in der Limburger Straße zum Einkaufen, als sie von einem Mann abgelenkt und in ein Gespräch verwickelt wurde. Diesen Zeitpunkt nutzte ein Komplize aus und entwendete die Geldbörse der Dame aus ihrer offenen Tasche. Mit der Geldbörse erbeuteten die Diebe Bargeld und Ausweispapiere sowie Bankkarten. Den ablenkenden Täter konnte die 78-Jährige als 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 cm groß und kräftig beschreiben. Er soll lange, schwarze gekräuselte Haare gehabt haben und mit einem Oberteil mit rötlichem Muster bekleidet gewesen sein. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06126/ 9394-0.

3. Brandstiftung in Lorch,

Lorch, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Freitag, 08.07.2022, 01:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Lorch ein Feuer an einem Grundstück gelegt, eine Anwohnerin bemerkte dies rechtzeitig und konnte löschen. Eine 81-Jährige war zufällig in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße nachts wach geworden und sah aus dem Fenster. Dort entdeckte sie am Grundstückszaun ein Feuer und eilte nach draußen. Mit einem Schlauch gelang es der Dame den Brand am Sichtschutz und einem Baum zu löschen. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Brandnachschau und verhinderte eine Neuentzündung. Da Polizei und Feuerwehr Gegenstände fanden, mit denen der Brand wahrscheinlich gelegt wurde, wird wegen einer Brandstiftung ermittelt. Der Sachschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche wird es nur unangekündigte Messstellen geben.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell