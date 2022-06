Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Frau sexuell belästigt - Kirchenfenster beschädigt - 4300 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs - Von Fahrbahn abgekommen

Westhausen: Kirchenfenster beschädigt

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen wurde das Eingangsfenster einer Kirche in der Deutschordenstraße beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 / 919040

Mögglingen: 4300 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs

Mit einem sogenannten Enforcement-Trailer wurden zwischen dem 10.06. und dem 16.06.22 etwa 48.000 Verkehrsteilnehmer auf der B29 - etwa 200 Meter vor der Ausfahrt Mögglingen Süd - gemessen.

In dem Streckenabschnitt, in welchem eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h erlaubt ist, fuhren fast 4300 Fahrzeuge zu schnell. Gegen knapp 1100 Verkehrsteilnehmer musste eine Anzeige vorgelegt werden. Etwa 150 Verkehrsteilnehmer waren so schnell unterwegs (über 41 km/h zu schnell), dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Bei schweren Unfällen ist nach wie vor die Geschwindigkeit Unfallursache Nummer 1. Im Jahr 2021 war bei 29% aller schweren Unfälle im Zuständigkeitsbereich des PP Aalen eine zu hohe Geschwindigkeit unfallursächlich.

Schechingen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Montagmorgen gegen 06:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer die L1075 von Heuchlingen kommend. Hierbei kam der 18-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Hierbei prallte er gegen die dortige Schutzplanke, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro entstand.

Bopfingen-Aufhausen: Frau sexuell belästigt

Am Montag gegen 11:15 Uhr war eine 19-jährige Frau im Bereich des Bahnhofs zu Fuß unterwegs. Auf Höhe der Unterführung in der Schenkensteinstraße soll ein Mann gestanden haben, der, als die Frau ihn passieren wollte, sich vor sie gestellt habe und sein erigiertes Geschlechtsteil aus der Hose holte. Als die junge Frau an dem Mann vorbeiging, soll er sie von hinten an den Haaren ergriffen und zu sich gezogen haben. Die Frau konnte sich mit einem Tritt in die Genitalien des Mannes wehren und daraufhin flüchten.

Bei dem unbekannten Mann soll es sich um einen 40-50 Jahre alten, sehr beleibten Mann mit kurzen grauen Haaren gehandelt haben. Er soll dunkle Augen und ein rundliches Gesicht gehabt haben. Zum fraglichen Zeitpunkt trug er ein rot-blau-kariertes Kurzarmhemd, eine blaue Jeans und braune Sneaker.

Die Polizei Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 580-0.

