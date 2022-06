Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfallflucht - Leichtkraftrad in Brand gesteckt

Aalen (ots)

Fellbach: Einbruch in Kindergarten

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Montagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Straße Auf der Höhe ein und durchsuchten diesen nach Diebesgut. Die Einbrecher entwendeten eine Geldkassette mit etwa 200 Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Korb: Unfallflucht

Rund 3000 Euro Sachschaden hinterließ ein bisher unbekannter Autofahrer am Sonntag an einem geparkten Auto. Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 17:15 Uhr beschädigte der Autofahrer einen in der Lange Straße geparkten Mercedes im Bereich der Heckstoßstange und fuhr danach unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Rohbau

Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag brachen bisher unbekannte Diebe in eine Rohbauwohnung in der Straße Fuchsgrube ein und entwendeten aus dieser mehrere Küchengeräte, die bereits installiert wurden, im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Nummer 07151 950422 entgegengenommen.

Kernen im Remstal - Stetten: Leichtkraftrad in Brand gesteckt

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (16.06.2022) gegen 4:45 Uhr wurde in der Seedammstraße ein Leichtkraftrad vom Hersteller Yamaha von bisher unbekannten Tätern angezündet. Das Zweirad brannte vollständig ab. Nur unweit entfernt in der Klosterstraße wurde ein Müllcontainer in Brand gesetzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: In Bauhof eingebrochen

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen begaben sich bislang unbekannte Diebe auf das umzäunte Gelände des Bauhofes in der Seestraße und Brachen in einen dortigen Schuppen ein. Daraus entwendeten die Einbrecher einen Laubbläser, eine Heckenschere und eine Motorsäge, alle drei benzinbetrieben und vom Hersteller Stihl, im Gesamtwert von über 1000 Euro. Hinweise werden vom Polizeiposten Kernen telefonisch unter der Nummer 07151 41798 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell