POL-RTK: +++Brandstiftung im Mehrfamilienhaus+++Betrüger machen Beute am Telefon+++Betrunkener stürzt mit Tretroller und verletzt sich+++

1. Brandstiftung im Mehrfamilienhaus,

Rüdesheim, Rheintalstraße, Dienstag, 05.07.2022, 03:45 Uhr

(wie) In Rüdesheim steckten bisher unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch Altpapier in einem Hausflur an. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 03:45 Uhr von einem Auslieferungsfahrer einer Bäckerei in die Rheinstraße gerufen, da es dort in einem Mehrfamilienhaus brennen sollte. Im Hausflur hatten Unbekannte einen Stapel Altpapier angezündet, das komplette Treppenhaus war bereits verraucht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und alle Bewohner aus dem Gebäude retten. Hierzu wurden teilweise Brandfluchthauben eingesetzt. Zusätzlich löste durch den Rauch ein Brandmelder in einem Nebenhaus aus. Die Feuerwehr drucklüftete die Häuser und befreite sie von dem Rauch. Insgesamt wurden sechs Personen vom Rettungsdienst untersucht, ein 48-Jähriger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Glastür wurde bei dem Brand beschädigt. Der Polizei wurde von zwei Jugendlichen/ jungen Männern berichtet, die vor dem Brand mit Feuer gespielt hätten. Die Tatverdächtigen wurden als schlank und circa 175 cm groß beschrieben. Beide hätten Jogginghosen und Sportschuhe getragen, zudem kurzärmlige Kapuzenoberteile, eines in lila und eines in dunkler Farbe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 0611/ 345-0 um Hinweise.

2. Betrüger machen Beute am Telefon,

Niedernhausen-Königshofen, Niederseelbacher Straße, Samstag, 02.07.2022, 14:00 Uhr

(wie) In Königshofen wurde ein Mann Opfer von einer Betrügerin, die sich am Telefon als Bankmitarbeiterin ausgab. Der Mann wurde gegen 14:00 Uhr angerufen und eine Frau gab vor für eine Bank anzurufen. Angeblich würde es Schwierigkeiten mit dem TAN-Generator geben. Geschickt überzeugte sie den Senior, Daten und TAN-Nummern von sich preis zu geben. Mithilfe der Daten überwies die Betrügerin dann eine hohe Summe Geld auf ein Konto. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/ 345-0 erbeten.

Die Polizei rät dringend: Seien Sie insbesondere am Telefon stets wachsam. Weder eine Bank noch die Polizei werden am Telefon jemals sensible Daten von Ihnen erfragen. Im Zweifel legen Sie auf und holen Sie sich Hilfe von anderen oder rufen Sie Ihre Bank oder Polizei selbst unter den bekannten Nummern an. Raffinierte Betrüger versuchen Ihre Freundlichkeit auszunutzen.

3. Betrunkener stürzt mit Tretroller und verletzt sich, Bad Schwalbach, Hammerweg, Montag, 04.07.2022, 17:40 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag stürzte ein betrunkener Mann mit seinem Tretroller in Bad Schwalbach unter ein Auto und verletzte sich dabei. Der 36-Jährige befuhr mit einem Tretroller den Hammerweg. In einer Rechtskurve mit starkem Gefälle verlor der Mann aufgrund eines entgegenkommenden Autos die Kontrolle, stürzte und rutschte unter ein geparktes Fahrzeug. Hierbei verletzte sich der 36-Jährige und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann erbrachte ein Ergebnis von 1,9 Promille.

4. Unfallverursacher gesucht,

Aarbergen-Kettenbach, Hauser Weg, Freitag, 01.07.2022, 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr

(wie) Am Freitagmorgen wurde in Kettenbach ein geparktes Auto bei einem Unfall beschädigt, der Unfallverursacher floh vom Tatort. Im Hauser Weg fuhr zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr ein Unbekannter/ eine Unbekannte gegen einen geparkten blauen Opel Zafira und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Opel wurde vorne links beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 1.200 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 erbeten.

