PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Drei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Motorrad und PKW

Bad Schwalbach (ots)

Hohenstein, B54, Samstag, 02.07.22, 18:13 Uhr Am Samstagabend wurden bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem PKW auf der B54 bei Hohenstein 3 Personen zum Teil schwer verletzt. Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Mainz befuhr mit seiner Yamaha die B54 aus Aarbergen kommend in Fahrtrichtung Taunusstein. Nach der Abfahrt Reckenroth geriet er in einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 68-jähriger Wiesbadener konnte mit seinem Opel nicht mehr ausweichen und stieß frontal mit dem Motorradfahrer zusammen. Sowohl der Motorradfahrer, als auch die 67-jährige Beifahrerin des Opel, wurden hierbei schwer verletzt. Der Opelfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25000EUR. Die B54 war für die Unfallaufnahme, sowie die Reinigung der Fahrbahn für ca. 4 Stunden gesperrt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell