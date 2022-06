PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Schwerer Verkehrsunfall+++Schockanrufer in Hohenstein+++Rollläden mit Luftdruckwaffe beschossen+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Schwerer Verkehrsunfall,

Taunusstein/ Hohenstein, Landesstraße 3032, Mittwoch, 29.06.2022, 13:15 Uhr,

(ym) Am Mittwochmittag kam es auf der L 3032 zwischen Wingsbach und Strinz-Margarethä zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 20-jähriger Mann befuhr mit einem Audi die L 3032 in Richtung Strinz-Margarethä, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in den Gegenverkehr schleuderte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mazda einer 60-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Auto des 20-Jährigen. Sowohl die 60-jährige Frau, als auch der 20-jährige Fahrzeugführer wurden verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Polizei wurde im Rahmen der Unfallaufnahme ein Sachverständiger hinzugezogen. Die L 3032 war für die polizeilichen Maßnahmen für eine Dauer von rund drei Stunden voll gesperrt.

2. Schockanrufer in Hohenstein,

Hohenstein, Mittwoch, 29.06.2022, 14:00 Uhr,

(ym) Am Mittwoch versuchten Betrüger in Hohenstein eine Seniorin um ihr Erspartes zu bringen. Die Dame erhielt gegen 14:00 Uhr den Anruf einer unbekannten Täterin, die sich als ihre Tochter ausgab und mitteilte, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine hohe Geldsumme als Kaution benötige. Ein Bekannter der Seniorin wollte diese beim Aufbringen der notwendigen Geldsumme unterstützen und begab sich daher zu einer Bank, wo er diverse Wertgegenstände beschaffte. Auf dem Rückweg zur Geschädigten begab er sich sicherheitshalber zur Polizei in Bad Schwalbach und konnte dort glücklicherweise noch rechtzeitig über den Betrugsversuch aufgeklärt werden. Die Polizei bittet dringend: Lassen Sie sich am Telefon nicht auf Geldforderungen ein. Wenn Ihnen etwas komisch vorkommt, rufen sie bei Ihrer Polizeidienststelle an. Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen. Alle Personen mit älteren Angehörigen werden gebeten diese anzusprechen und über die fiesen Maschen der Täter aufzuklären.

Die Varianten dieser Art des Schockanrufes sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Organe der Rechtspflege aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Immer wieder ist es die gleiche Story: "Ich bin gerade in finanziellen Schwierigkeiten", "Ich brauche kurzfristig Bargeld für den Kauf einer Eigentumswohnung", "Ich sitze beim Notar und mit einer Überweisung ist etwas schiefgelaufen", Auch die Betrugsmasche der "falschen Polizeibeamten" kommt oft zum Vorschein. Denken sie immer daran: Echte Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt.

3. Rollläden mit Luftdruckwaffe beschossen, Niedernhausen-Oberjosbach, Hügelstraße, Festgestellt: 29.06.2022, 16.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag stellte die Bewohnerin eines Hauses in der Hügelstraße mehrere Löcher in den Rollläden ihres Hauses fest und informierte die Polizei. Die Rollläden des Hauses wurden augenscheinlich von einer unbekannten Person mit einer Luftdruckwaffe beschossen und beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Sockel von Außenlampe beschädigt, Heidenrod, Kemel, Bäderstraße, 29.06.2022, 13.00 Uhr bis 18.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Mittwoch in Kemel den Sockel der Außenlampe der Kirche in der Bäderstraße umgeknickt und hierdurch einen Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht. Die Tat ereignete sich zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell