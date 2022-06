PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Verletzte bei Schlägerei in Oestrich+++Auf dem Dunkerfest zugetreten+++Randalierer am Bahnhof Rüdesheim festgenommen+++Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit hohem Schaden+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Verletzte bei Schlägerei in Oestrich, Oestrich-Winkel, Gottestal, Sonntag, 26.06.2022, 01:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es bei Oestrich zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, bei denen auch Personen verletzt wurden. Im Umfeld einer Geburtstagsfeier in einem Schrebergarten im Gottestal gerieten zwei Personengruppen an einer Bank aneinander. Gegenseitige Pöbeleien steigerten sich in einen Streit, bei dem mit Getränken umher gespritzt und schließlich auch geschubst wurde. Eine Jugendliche fiel hierbei von der Bank und verletzte sich. Anschließend habe sie mit einer Glasflasche zugeschlagen und einen Jugendlichen verletzt. Weitere Schläge und Pöbeleien sollen ausgetauscht worden sein. Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen auf. Anschließend verließen die Kontrahenten den Bereich in verschiedene Richtungen.

2. Auf dem Dunkerfest zugetreten,

Idstein-Wörsdorf, Wilhelm-Scherer-Platz, Samstag, 25.06.2022, 23:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag trat ein Mann in Wörsdorf einem anderen gegen die Brust. Passanten endeckten einen, auf dem Boden liegenden, 25-Jährigen und verständigten die Rettung. Der Mann war mit seiner Freundin auf dem Dunkerfest gewesen und dort auf den anderen Mann, einen 30-Jährigen, getroffen. Dieser habe ihm dann gegen den Oberkörper getreten. Vom Rettungsdienst wurde der 25-Jährige für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Grund der Auseinandersetzung scheint im privaten Bereich der Männer zu liegen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

3. Randalierer am Bahnhof Rüdesheim festgenommen, Rüdesheim, Am Rottland, Samstag, 25.06.2022, 17:20 Uhr

(wie) Am Samstag randalierte ein Mann am Bahnhof Rüdesheim, er wurde festgenommen. Zeugen riefen die Polizei gegen 17:20 Uhr zum Bahnhof, da dort ein 64-Jähriger randalierte. Der Mann pöbelte andere an und warf mit Weinflaschen um sich. Bei Eintreffen der Streife lagen überall Glasscherben, der 64-Jährige weigerte sich mit den Beamten zu sprechen und wollte sich der Kontrolle entziehen. Als er am Arm festgehalten werden sollte, riss er diesen weg. Daher brachten die Beamten ihn zu Boden und nahmen den Randalierer fest. Schließlich konnte seine Identität festgestellt werden. Da der 64-Jährige stark alkoholisiert war und eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

4. Zwei Verletzte bei Unfall auf B 54,

Taunusstein, Bundesstraße 54, Samstag, 25.06.2022, 09:00 Uhr

(wie) Am Samstagmorgen wurden bei einem Zusammenstoß auf der B 54 bei Taunusstein zwei Menschen verletzt. Ein 18-Jähriger befuhr mit einem Ford die B 54 von Wiesbaden in Richtung Taunusstein. Ihm entgegen kam ein 39-Jähriger in einem Mazda. Aus bisher ungeklärter Ursache trafen sich die beiden Fahrzeuge versetzt frontal. Beide Unfallbeteiligten behaupten, dass der jeweils andere in den Gegenverkehr geraten wäre. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Männer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf knapp 20.000 EUR geschätzt.

5. Mehrere Brände am Wochenende,

Lorch/ Rüdesheim/ Heidenrod Freitag, 24.06.2022 bis Montag, 27.06.2022

(wie) Im Rheingau-Taunus-Kreis kam es am Wochenende zu mehreren Bränden. Zuerst geriet am Freitag ein Feld bei Aulhausen in Brand, da dort der Blitz eingeschlagen war. Auf einer Fläche von circa drei Fußballfeldern loderten die Flammen. Glücklicherweise verhinderte der starke Regen ein Ausbreiten des Feuers. Die Feuerwehr löschte den Brand komplett und stellte sicher, dass ein Wiederauflodern unmöglich war.

Am Samstag brannte in einem Haus in Huppert ein Wasserboiler. Im Haus befanden sich keine Personen, allerdings mussten im Umfeld einige Hunde aus dem Gefahrenbereich gerettet werden. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete das Haus anschließend.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden Feuerwehr und Polizei nach Lorch gerufen, da im Gewerbepark Wispertal ein Trockner in einem Gebäude in Flammen stand. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen und das Gebäude vom Rauch befreien.

Bei den Bränden in Aulhausen und Huppert schließt die Polizei eine strafbare Handlung derzeit aus. Zu dem Brand in Lorch ermittelt die Kriminalpolizei weiter.

6. Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit hohem Schaden, Idstein, Am Metzengraben, Sonntag, 26.06.2022, 03:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein bisher Unbekannter zwei geparkte Fahrzeuge in Idstein und flüchtete von der Unfallstelle. Der oder die Unbekannte fuhr mit einem VW Golf 7 über die Straße "Am Metzengraben" in Richtung Reichenberger Straße. In Höhe der Hausnummer 4 kam der VW nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Volvo, der dadurch noch auf einen Subaru geschoben wurde. Anschließend flüchtete der wahrscheinlich graue VW Golf von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden ich Höhe von mindestens 14.000 EUR. Der Golf muss starke Beschädigungen aufweisen und kann eigentlich nicht mehr weit gekommen sein. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06126/9394-0 um Hinweise. Wer hat einen stark beschädigten VW Golf 7 gesehen? Ist irgendwo ein Fahrzeug, das bei der Fahrt laute quietschende Geräusche von sich gab aufgefallen?

