POL-RTK: +++Mutmaßlichen Drogenhändler erwischt+++Autos in Eltville beschädigt+++Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer+++

1. Mutmaßlichen Drogenhändler erwischt, Taunusstein, Mühlfedstraße, Mittwoch, 29.06.2022, 00:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierte die Polizei in Taunusstein einen Mann, der typische Drogenhändler-Utensilien bei sich hatte, und fand dann in dessen Wohnung Rauschgift. Eine Streife der Polizei kontrollierte gegen 00:30 Uhr ein auffälliges Pärchen in der Mühlfeldstraße. Während die weibliche Person schnell aus der Kontrolle entlassen werden konnte, fanden die Beamten Betäubungsmittelreste und typische Drogenhändler-Utensilien, wie eine Feinwaage und mehrere Mobiltelefone, bei dem 18-Jährigen. Der Mann wurde festgenommen und auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde im Anschluss die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine nicht geringe Menge illegaler Betäubungsmittel, teilweise in Portionen verpackt. Zudem stellten sie eine Schusswaffe und einen Schlagstock sicher. Im Anschluss wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

2. Mülltonne brennt am Friedhof,

Oestrich-Winkel, Friedhofstraße, Dienstag, 28.06.2022, 20:50 Uhr

(wie) Am Dienstagabend brannte ein Mülleimer am Friedhof Oestrich. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 20:50 Uhr in die Friedhofstraße gerufen, da dort eine große Mülltonne in Brand stand. Die Feuerwehr konnte das bereits angeschmolzene Müllbehältnis ablöschen. Bei der Durchsicht der Brandüberreste fielen weggeworfene Grablichter auf. Diese hatten das Feuer wahrscheinlich ausgelöst. Die Polizei geht nicht von einer Brandstiftung aus.

3. Autos in Eltville beschädigt,

Eltville, Balduinstraße, Samstag, 25.06.2022, 16:00 Uhr bis Dienstag, 28.06.2022, 16:30 Uhr

(wie) In Eltville wurden in den letzte Tagen Autos mutwillig beschädigt. Die Besitzer eines Mini Countryman und eines Opel Zafira bemerkten am Dienstagnachmittag, dass ein unbekannter Täter in der Balduinstraße ihre Fahrzeuge beschädigt hatte. Der Vandale hatte offenbar mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseiten der Fahrzeuge mutwillig zerkratzt. Der Schaden wird auf 3.000 EUR geschätzt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06123/ 9090-0 um Hinweise.

4. Motorradfahrer stürzt und verletzt sich, Bad Schwalbach, Landesstraße 3374, Dienstag, 28.06.2022, 15:00 Uhr

(wie) Bei Bad Schwalbach stürzte ein Motorradfahrer am Dienstag und verletzte sich dabei. Der 46-Jährige war mit einer Yamaha zwischen Langenseifen und der B 260 unterwegs. Kurz vor der Zufahrt geriet er nach eigenen Angaben auf einen Bitumenstreifen, rutschte und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war durch den Sturz stark beschädigt worden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 1.500 EUR geschätzt.

5. Rollerfahrer stürzt mit Sozia,

Hünstetten-Strinz Trinitatis, Scheidertalstraße, Dienstag, 28.06.2022, 21:10 Uhr

(wie) Am Dienstagabend wurden bei einem Sturz mit einem Motorroller in Strinz Trinitatis ein Mann und eine Frau verletzt. Ein 42-Jähriger war mit einem Piaggio-Motorroller auf der Scheidertalstraße ortsauswärts unterwegs. Mit auf dem Roller saß eine 33-Jährige. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann mit dem Zweirad ins Schleudern und stürzte. Hierbei wurden der 42-Jährige und seine Mitfahrerin verletzt. Zur Untersuchung wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt.

6. Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer, Idstein, Waldweg, Montag, 27.06.2022, 15:45 Uhr

(wie) Bei Idstein verletzte sich eine Frau bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad am Montagnachmittag schwer. Die 31-Jährige war mit einem Fahrrad auf einem Waldweg zwischen Eschenhahn und Idstein unterwegs. In der Nähe der Zufahrt zur A 3 an der B 275 muss sie auf dem unbefestigten Weg gestürzt sein. Hierbei verletzte sie sich schwer und konnte sich an den Unfallhergang nicht erinnern. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad nahm die Polizei mit zur Dienststelle.

