POL-FR: Herrischried: Quad-Sozia schwer verletzt - Fahrer flüchtig

Die Mitfahrerin auf einem Quad ist in der Nacht zum Sonntag, 05.06.2022, bei Herrischried mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Gegen 02:20 Uhr waren die Rettungskräfte wegen eines Quadunfalls mit einer verletzten Person in der Nähe des Hornbergbeckens verständigt worden. Eine schwer verletzte 29-jährige Frau konnte dort angetroffen und versorgt werden. Vor Eintreffen der Polizei flüchtete der mutmaßliche Fahrer mit dem Quad von der Unfallörtlichkeit. Die Ermittlungen dauern an.

