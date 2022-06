Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Wohnung verlassen - Essen auf Herd vergessen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.06.2022, gegen 15.50 Uhr, musste die Feuerwehr in die Landskronstraße zu einem Mehrfamilienhaus ausrücken, da dort in einer Wohnung ein Rauchmelder ausgelöst habe. Auch sei ein leichter Brandgeruch wahrzunehmen gewesen. Da sich wohl niemand in der entsprechenden Wohnung befand, versuchte die Feuerwehr zunächst die Wohnungstür zu öffnen. Schlussendlich gelangte die Feuerwehr über ein geöffnetes Balkonfenster in die Wohnung und konnte in der Küche ein vergessenes Essen auf dem eingeschalteten Kochfeld feststellen, welches umgehend entsorgt wurde. Es entstand wohl kein Sachschaden. Auch wurde niemand verletzt. Dem Bewohner wurde eine Nachricht hinterlassen.

