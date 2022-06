Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Rucksack aus Fahrradkorb gestohlen

Freiburg (ots)

Während der Ertüchtigung an den Fitnessgeräten im Rheinpark in Friedlingen wurde einem 36-jährigen Mann am Montag, 06.06.2022, gegen 17.10 Uhr, von zwei unbekannten Männer sein Rucksack aus dem Fahrradkorb gestohlen. Das Fahrrad stand nur wenige Meter von den Fitnessgeräten entfernt. In dem schwarzen Rucksack befanden sich eine Geldbörse sowie ein Schlüsselbund.

