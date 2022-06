POL-FR: Straßenbahnunfall - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - In insgesamt fünf Kellerabteile wurde am Sonntag, 05.06.2022 in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße eingebrochen. Unbekannte öffneten die Vorhängeschlösser gewaltsam und durchsuchten die Kellerabteile. Ob dabei etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen. md/tb Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg ...

