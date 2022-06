POL-FR: Rheinfelden: Vergessenes Essen im Ofen ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots) - Am Montagmittag, 06.06.2022, gegen 13:45 Uhr bemerkten Nachbarn "In den Matten" in Forchheim, dass die Restmülltonne eines Wohnhauses in Brand geraten war. Der Eigentümer hatte offenbar die Asche einer Feuerschale des Vorabends in der Mülltonne entsorgt, wo es zur Entzündung des Restmülls kam. Nach Entdeckung konnte der Brand durch die Nachbarn mit Feuerlöschern und einem Gartenschlauch noch vor dem ...

