Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Älterer Frau Scheingeld aus Geldbörse gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Mann sprach am Samstag, 04.06.2022 gegen 11.10 Uhr eine 79 Jahre alte Frau im 1. Stock im Parkhaus eines Lebensmittelgeschäftes in der Karl-Fürstenberg-Straße an und fragte nach 50 Cent. Die ältere Dame nahm ihren Geldbeutel und zeigte dem Unbekannten ihr Münzfach, aus dem dieser mit Erlaubnis der Frau die darin befindlichen 10 Cent entnahm. Wenige Minuten später bemerkte sie, das ihr 150 Euro Scheingeld aus ihrer Geldbörse fehlten. Der unbekannte Mann muss die Scheine während der Geldentnahme der 10 Cent aus dem Scheinfach gezogen haben. Dieser wurde als dunkelhäutig mit schwarzen Haaren und rund 165 cm groß beschrieben. Er war dunkel bekleidet. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welchen der Mann aufgefallen ist, sich bei ihnen zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell