Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Gaststätteneinbruch

Unbekannter entwendete Geldkassette

Rees (ots)

Am Donnerstag (9. September 2021) gegen 03.00 Uhr drang ein unbekannter Täter in eine Gaststätte am Markt ein, indem er ein seitliches Fenster einschlug. Im Inneren der Gaststätte fand der Unbekannte eine Geldkassette, die er entwendete. Anschließend verließ er den Tatort durch das Fenster und flüchtete mit einem Fahrzeug in Richtung Emmericher Straße. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 - 7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell