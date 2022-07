PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Radfahrer durch Sturz schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein, Waldweg Platte-Wehen

Donnerstag, 30.06.2022, 18:50 Uhr

Am Donnerstagabend stürzte ein 52 Jahre alter Taunussteiner mit seinem E-Bike auf einem Waldweg von der Platte in Richtung Wehen so unglücklich, dass er mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in eine Mainzer Klinik geflogen werden musste.

Nach Angaben eines Zeugen geriet der Radfahrer auf dem abschüssigen Waldweg ins Trudeln und stürzte. Trotz Helm erlitt er dabei schwere Kopfverletzungen.

Die Unfallstelle war zunächst für die Rettungskräfte schwierig zu erreichen. Daher auch die Entscheidung, den weiteren Transport mit einem Hubschrauber zu absolvieren, was wiederum die Suche nach einer geeigneten Landefläche nötig machte. Der Rettungseinsatz erstreckte sich so auf einen Zeitraum von 1,5 Stunden.

gef. Bischoff, PHK

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell