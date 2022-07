PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Mann mit Waffe in Geisenheim gemeldet +++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++ E-Bikes gestohlen - Täter gestört +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann mit Waffe in Geisenheim gemeldet, Geisenheim, Steinheimer Straße, Sonntag, 03.07.2022, 20:30 Uhr,

(ym) Durch mehrere Zeugen wurde der Polizei am Sonntagabend in Geisenheim eine männliche Person mit einer Schusswaffe gemeldet. Die Zeugen beobachteten in der Steinheimer Straße einen Mann, der eine Schusswaffe in der Hand hielt und anschließend mit einem Auto davonfuhr. Im Rahmen von intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte ein passendes Fahrzeug auf einem nahegelegenen Parkplatz festgestellt werden. Die Polizeikräfte konnten in dem Fahrzeug tatsächlich eine Schusswaffe auffinden und im weiteren Verlauf der Ermittlungen einen 51-jährigen Verantwortlichen an seiner Wohnanschrift festnehmen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde die Wohnung des 51-Jährigen durchsucht. Hierbei konnten weitere Waffen sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Das Auto des Mannes wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt, da es nicht ordnungsgemäß zugelassen und versichert war. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge handelte es sich bei der im Auto aufgefundenen Schusswaffe um eine Gasdruckwaffe. Gegen den 51-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren, unter anderen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

2. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Eltville am Rhein, Wilhelmstraße, Sonntag, 03.07.2022, 16:15 Uhr,

(jg)Am Sonntagnachmittag kam es in der Wilhelmstraße Ecke Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 60-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 16:15 Uhr fuhr ein 41-jähriger Autofahrer von dem Taxiparkplatz in der Bahnhofstraße auf die Wilhelmstraße auf. Der 60-jährige Motorradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Wilhelmstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei touchierte das Motorrad die linke vordere Fahrzeugseite des Pkw. Der Fahrer des Motorrads wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Eltville bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden

3. E-Bikes gestohlen - Täter gestört,

Walluf, Erikaweg, Sonntag, 03.07.2022, 01:45 Uhr

(wie) In Walluf entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag zwei E-Bikes von einem Grundstück und wurden vom Besitzer der Räder verfolgt. Der 40-Jährige rief gegen 01:45 Uhr die Polizei, da er gerade beobachtet hatte, wie unbekannte Diebe zwei E-Bikes von seinem Grundstück im Erikaweg gestohlen hatten. Hierzu hätten sie ein Schloss aufgebrochen und seien mit den Rädern davongefahren. Der 40-Jährige verfolgte die Täter und schrie sie an. Daraufhin ließen sie eins der Räder an einem Supermarkt zurück und flüchteten weiter. An einer Bushaltestelle ließen die Täter das zweite E-Bike ebenfalls zurück. Die Täter wurden als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Sie hatten dunkle Haare und trugen weiße T-Shirts und kurze Hosen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06123/ 9090-0 entgegen.

