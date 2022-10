Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Linz/ Ariendorf (ots)

Am Mittwoch, den 12.10.22 gegen 07:55 h befuhr ein roter Linienbus die B42 aus Fahrtrichtung Linz kommend in Fahrtrichtung Neuwied. In Höhe der Ortslage Ariendorf wurde ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer durch den Linienbus überholt. Laut Zeugenangaben wurde durch den Überholvorgang ein entgegenkommendes Fahrzeug gefährdet. Die beteiligten Fahrzeuge sind der Polizei bisher nicht bekannt.

Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

