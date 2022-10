POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Bad Hönningen

57537 Wissen, Bahnhofstr. (ots) - Am Do. 13.10.2022, gegen 01:45 Uhr, befuhr eine 51-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW 5er BMW die Bahnhofstraße in Wissen aus Fahrtrichtung Nisterbrück kommend in Richtung Europakreisel. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit der rechten Frontseite in Höhe der Haus-Nr. 7 gegen eine ...

mehr