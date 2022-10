POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf

Linz (ots) - Am frühen Abend des 12.10.2022 kam es gegen 17:25 Uhr zu einer Unfallflucht auf der Hauptstraße in Bad Hönningen. Der Eigentümer eines am Fahrbahnrand geparkten PKW konnte beobachten, wie der linke Außenspiegel seines Fahrzeugs durch einen weißen Transporter abgefahren wurde. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Glücklicherweise konnte sich der aufmerksame Geschädigte ...

