Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: orangefarbener Kleinbus gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, welche sich bereits am Montag (04.07.2022), gg. 20.00 h, in der Schwesternstraße in Neustadt an der Weinstraße ereignet hat, sucht die Polizei ein auffälliges Fahrzeuggespann. Der orangefarbene Kleinbus befuhr mit einem angehängten Autoanhänger die Schwesternstraße und kollidierte hierbei mit einem dort geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Wer Hinweise auf den Unfallversucher geben kann, wird gebeten sich unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell