Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fußgänger angefahren und weitergefahren

Lambrecht (Pfalz) (ots)

Heute, am 07.07.2022, gegen 15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Parkplatz vor einem Geldinstitut in der Schulstraße in 67466 Lambrecht. Zum Verkehrsunfall kam es, da ein PKW rückwärts aus einer Parkbucht ausfuhr und der Fahrer hierbei eine hinter ihm laufende Passantin übersah. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Arm der Passantin und dem Heck des PKW, wodurch diese leicht am Arm, sowie an der Hand verletzt wurde. Nach dem Zusammenstoß sei der PKW-Fahrer kurz stehen geblieben, habe sich daraufhin jedoch ohne weiteres von der Unfallörtlichkeit entfernt. Ein Zeuge habe durch lautes Rufen noch auf den drohenden Zusammenstoß aufmerksam gemacht.

Der Fahrer, sowie der Zeuge und weitere Personen, welche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell