Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim

Erpolzheim) - Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Fahrzeugführerinnen

Freinsheim / Erpolzheim (ots)

Am 06.07.2022, gegen 07.30 Uhr kam es auf der Landesstraße 526 zwischen Freinsheim und Erpolzheim zu einem Verkehrsunfall mit 2 verletzten Fahrzeugführe-rinnen. Ein Bagger und ein PKW VW Golf einer 56-jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhren in genannter Reihenfolge die L526 von Freinsheim kommend in Fahrtrichtung Erpolzheim. Ein Pkw Mercedes CLA einer 40-jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhr die L526 in entgegengesetzter Richtung. In der Hälfte der Strecke wollte Bagger nach rechts in einen Feldweg abbiegen. Da ein Radfahrer den Radweg befuhr musste der Baggerfahrer warten. Die Golffahrerin wollte hierbei den Bagger überholen und scherte nach links aus und übersah hierbei den entgegenkommenden Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden. Beide Fahrerinnen wurden durch den Frontalzusammenstoß leichtverletzt. Die Golffahrerin musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Mercedesfahrerin suchte im Anschluss einen Arzt auf. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße vollgesperrt. Die Feuerwehr der VG Freinsheim war mit Einsatz und sperrte die Straße ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 33.000 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell