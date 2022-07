POL-PDNW: Ohne gültigen Führerschein...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Neustadt/Weinstraße, OT: Diedesfeld (ots)

...war am 06.07.2022 um 23:30 Uhr ein 66-Jähriger aus der VG Edenkoben mit seinem PKW in der Straße Im Johanniskirchel in 67435 Neustadt/W. - Diedesfeld unterwegs, als er durch Beamte einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich der PKW-Führer lediglich einen nicht-europäischen Führerschein vorlegen. Aufgrund der Tatsache, dass dieser seit fast 25 Jahren ordnungsbehördlich in Deutschland gemeldet ist, hätte dieser seinen Führerschein umschreiben lassen müssen. Da dies nicht geschah, muss sich der Mann nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Fahrzeugschlüssel wurde durch die Beamten sichergestellt und der Fahrer musste den Heimweg letztlich zu Fuß antreten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei weist daraufhin, dass Inhaber nicht-europäischer Führerscheine nach Wohnsitzbegründung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland noch sechs Monate von diesem Gebrauch machen können. Hiernach muss der Führerschein zwingend umgeschrieben werden.

