POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Eine Verkehrskontrolle, mehrere Anzeigen

Neuleinigen (ots)

Am Mittwoch, den 06.07.2022, kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim gegen 11:30 Uhr auf der A6, Gemarkung Neuleiningen, einen Kleinlastkraftwagen, welcher zuvor auf der A6 in Richtung Mannheim gefahren war. Der 45-jährige Fahrer gab an, seinen Führerschein nicht mitzuführen. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab jedoch, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnten bei ihm während der Kontrolle Hinweise erlangt werden, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Fahrzeug nahmen die Beamten eindeutigen Marihuanageruch wahr. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges wurden anschließend 4 Joints, sowie Pulver aufgefunden, bei welchem es sich um Amphetamin handelte. Zudem lag in der Mittelkonsole ein Einhandmesser, welches unter das Waffengesetz fällt. Dem 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, außerdem Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

