POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Grünstadt (ots) - Der Polizeiinspektion Grünstadt wurde gestern Abend angezeigt, dass es bereits am Samstag, 02.07.2022, zu einem Einbruch in der Schrebergartenanlage Am Schmittengraben gekommen war. Gegen 18 Uhr sollen unbekannte Täter nach Überwindung der Grundstücksumfriedung aus dem Gartenhaus ein Stromaggregat, einen Rasenmäher und verschiedene Elektrowerkzeuge entwendet haben. Die Schadenshöhe wird mit 3250 ...

