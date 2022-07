Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Flächenbrand eines Stoppelfeldes

Bockenheim/Weinstraße (ots)

Über die Rettungsleitstelle wurde die Polizei Grünstadt über einen Flächenbrand in der Feldgemarkung Bockenheim informiert. Die Streife traf kurz darauf am Einsatzort ein. Dort waren die Feuerwehren Bockenheim und Monsheim bereits mit 40 Einsatzkräften mit Löscharbeiten einer ca. 400 Quadratmeter großen Fläche eines abgeernteten Getreidefeldes beschäftigt. Dieses war laut Angaben des Besitzers bei Feldarbeiten, vermutlich durch Funkenschlag, in Brand geraten. Wirtschaftlicher Schaden ist nicht entstanden. Der Brand konnte kurz darauf vollständig abgelöscht werden, die Rauchentwicklung war dennoch über weitere Entfernung hin sichtbar.

