POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss in den Feierabend

Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am 04.07.2022 um 17:30 Uhr wurde 21-Jähriger aus Weidenthal in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht mit seinem PKW einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich bei dem jungen Mann Auffälligkeiten, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der 21-jährige Fahrzeugführer sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur hiesigen Dienststelle begleiten musste. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde dessen Vater übergeben. Nun muss sich der PKW-Führer in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell