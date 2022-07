POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis II

Haßloch (ots) - Ein Rollerfahrer war Ziel einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend in der Langgasse in Haßloch. Der Fahrer, ein 15-jähriger aus Schifferstadt konnte den Beamten jedoch keinen gültigen Führerschein vorlegen, den er für die Fahrt mit dem Roller gebraucht hätte. Folglich wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

