Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer übersieht Motorradfahrer - schwer verletzt

Lambrecht (ots)

Lambrecht - Am Sonntag den 03.07.2022, gegen 13:40 Uhr, befährt ein 43-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim mit seinem PKW die K16 von Lambrecht kommend in Fahrtrichtung Silbertal. An der Einmündung zum dortigen Wanderparkplatz will er nach links auf diesen abbiegen und übersieht den entgegenkommenden, 51-Jährigen Motorradfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Der Motorradfahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidiert frontal mit der Beifahrerseite des PKW. Er erleidet hierdurch Frakturen an Handgelenk und Schlüsselbein und muss zwecks weiterer Behandlung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Autofahrer bleibt unverletzt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell