Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: betrügerische whatsapp-Nachrichten

Haßloch (ots)

Am Freitag, den 01.07.2022 gegen 15:30 Uhr erhielt eine 71-jährige Dame eine whatsapp-Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer. In dieser Nachricht gaukelt eine fremde Person der Anzeigenerstatterin vor, ihr Sohn zu sein. Im Gesprächsverlauf äußert der falsche Sohn, dass er eine Rechnung zahlen müsse, jedoch Problemen habe, sich in seinem Online-Banking anzumelden. Der Betrugsversuch wird von der Anzeigenerstatterin rechtzeitig erkannt, sodass kein finanzieller Schaden entstanden ist. Sollten Sie Opfer einer solchen Nachricht oder Anrufs werden, notieren Sie sich bitte die angezeigten Telefonnummern, beenden unmittelbar die Kommunikation und informieren Sie Ihre zuständige Polizeiinspektion. Nach Fertigen von Screenshots sollte der Kontakt blockiert werden. Lassen sie sich niemals unter Druck setzen. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Wenn Sie sich unsicher fühlen, bitten sie Familienangehörige, Nachbarn oder Freunde um Hilfe - Rufen Sie diese zurück unter der alten Nummer - Geben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte! - Klären Sie lebensältere Familienangehörige, Nachbarn und Bekannte auf.

