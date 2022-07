POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Überschlagener Pkw auf der B9

Ruppertsberg, B271 (ots) - Am Samstag, den 02.07.2022 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 49-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit seinem Mercedes die B271 in Richtung Autobahn A65. An der Anschlussstelle Ruppertsberg/ Meckenheim beabsichtigte dieser nach links abzubiegen. Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem Nissan die entgegengesetzte Richtung der B271 in Richtung Bad Dürkheim. Da dieser allerdings mit seinem rechtem Blinker ...

mehr