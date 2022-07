Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht bei KfZ-Werkstatt

Haßloch (Pfalz) (ots)

Am Freitag, den 01.07.2022 gegen 11:45 Uhr beabsichtigte ein PKW-Fahrer aus einem Werkstattgelände auf den Lachener Weg (Haßloch) einzubiegen. Hierbei kollidierte dieser mit einem geparkten Transporter. Es entstand an diesem Transporter ein Streifschaden i.H.v. 500EUR. Da der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte ohne die Schadensregulierung zu ermöglichen, wurde ein Strafverfahren aufgrund Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Dessen Schaden ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch per Email pihassloch@polizei.rlp.de oder Telefon 06324-9330 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell