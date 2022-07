Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: sinnlose Sachbeschädigungen an PKWs

Haßloch (Pfalz) (ots)

Am Wochenende wurden zwei Sachbeschädigungen an geparkten PKW beanzeigt. Im Zeitraum 16.06.2022 09:00 Uhr bis darauffolgenden Morgen wurde im Haßlocher Akazienweg die rechte Fahrzeugseite eines VW Touran zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 500EUR geschätzt. Zudem wurde im Zeitraum 30.06.2022 18:00 Uhr bis 01.07.2022 15:00 Uhr in der Haßlocher Gottlieb-Duttenhöfer-Straße mittels spitzem Gegenstand die rechte Fahrzeugseite eines Mercedes zerkratzt. Hier dürfte der Schaden bei ca. 1500EUR liegen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen, per Email pihassloch@polizei.rlp.de oder Telefon 06324-9330

