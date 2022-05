POL-PPTR: Unerlaubter Umgang mit Abfällen - Entsorgung von Altöltanks und Sperrabfall

Trier (ots) - Eine 47-jährige Frau ist am vergangenen Sonntagabend, 24. April, in einer Wohnung in einem Appartementhaus in der Olewiger Straße von bisher unbekannten Männern überfallen und beraubt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte die Frau das Appartement kurzzeitig gemietet. Am Tatabend gegen 20 Uhr klingelten die beiden Unbekannten an der Wohnungstür und drangen in das Appartement ein. ...

