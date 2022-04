Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 47-Jährige in Olewig beraubt

Trier (ots)

Eine 47-jährige Frau ist am vergangenen Sonntagabend, 24. April, in einer Wohnung in einem Appartementhaus in der Olewiger Straße von bisher unbekannten Männern überfallen und beraubt worden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte die Frau das Appartement kurzzeitig gemietet. Am Tatabend gegen 20 Uhr klingelten die beiden Unbekannten an der Wohnungstür und drangen in das Appartement ein. Hier bedrohten sie die Frau, durchsuchten die Wohnung und raubten einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie persönliche Unterlagen und ein Mobiltelefon. Die etwa 25 bis 30 Jahre alten Männer werden wie folgt beschrieben: Ein Täter ist dunkelhäutig, etwa 160 cm groß und hat eine normale Statur. Der Mann hat dunkle Haare und trägt einen dunklen Bart. Er war bekleidet mit schwarzer, uniformähnlicher Kleidung. Der andere Täter ist etwa 170 cm groß, schlank, nordeuropäischer Phänotyp. Er hat lichte, braune Haare und trug eine Jeanshose und eine graue Jacke. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0651/9779-2290.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell