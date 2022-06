Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot

Rhein-Neckar-Kreis

BAB 6: Sieben leicht verletzte Personen nach Auffahren auf Unfallstelle

St. Leon-Rot (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.40 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter, auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf, in eine abgesicherte Unfallstelle. Vor Ort waren bereits ein Streifenwagen sowie ein Krankentransportwagen und sicherten einen verunfallten Mercedes ab. Der Sprinter-Fahrer erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem Streifenwagen. Durch den Aufprall wurde der Streifenwagen in den Krankentransportwagen geschleudert. Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen des Sprinters, die Besatzung des Streifenwagens, die Besatzung des Krankentransportwagens und eine darin befindliche 21-Jährige, die nach dem Wildunfall behandelt wurde, leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und zur anschließenden Fahrbahnreinigung wurden zwei der insgesamt drei Fahrspuren gesperrt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Um 07.20 Uhr waren die Reinigungsmaßnahmen beendet und alle Fahrstreifen konnten wieder frei befahren werden. Aufgrund der geringen Verkehrsdichte kam es zu keinem nennenswerten Rückstau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell