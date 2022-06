POL-MA: Mannheim-Käfertal: Betrunken und mit ausgeschriebenem Fahrzeug unterwegs

Heidelberg (ots) - Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger mit seinem Porsche die Schlierbacher Landstraße in Fahrtrichtung Heidelberg, als ihm in Höhe von Am Gutleuthofhang eine dunkle Limousine auf seiner Fahrspur entgegen kam. Der Porsche Fahrer wich aus und stieß mit seinem Fahrzeug gegen eine Steinmauer. Durch den Unfall entstand ein ...

mehr