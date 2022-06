Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Schlierbach: Falschfahrer verursacht Unfall, Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger mit seinem Porsche die Schlierbacher Landstraße in Fahrtrichtung Heidelberg, als ihm in Höhe von Am Gutleuthofhang eine dunkle Limousine auf seiner Fahrspur entgegen kam. Der Porsche Fahrer wich aus und stieß mit seinem Fahrzeug gegen eine Steinmauer. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu der dunklen Limousine geben können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-991700 in Verbindung zu setzen.

