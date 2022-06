Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: "Rechts vor Links" missachtet - Radfahrer schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 16.30 Uhr zu einem folgenschweren Unfall an der Kreuzung Altrheinstraße / Wachtstraße. Ein 21-jähriger Sprinter-Fahrer befuhr die Altrheinstraße in Fahrtrichtung B44. Auf Höhe der Einmündung Wachtstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers und erfasste diesen frontal. Hierbei erlitt der 80-jährige Radfahrer lebensgefährliche multiple Verletzungen. Er wurde unter Begleitung des Notarztes in ein Mannheimer Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Unfallaufnahme, unter Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen, blieben die Altrheinstraße und die Wachtstraße bis 20 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

